Фильмы

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1698
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Фильмы

Сообщение zevc » Сегодня, 21:58

Всем привет, подскажите, где можно посмотреть какие-нибудь ужастики или триллеры в хорошем качестве, но совершено бесплатно? Был раньше у меня доступ в файлообменник, но сейчас сменила провайдера и сижу теперь на скучных тв-каналах.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1696
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Фильмы

Сообщение klonik » 31 минуту назад

Доброго времени суток, ну по телеку вообще нечего смотреть, если только у вас не подключены какие-нибудь нормальные пакеты или онлайн-кинотеатры. Я тоже люблю ужастики и триллеры, недавно посмотрела, очень рекомендую, Забери мою душу смотреть онлайн без всяких подписок можно и совершенно бесплатно) Как раз любимый ужастик в перемешку с триллером. На этом сайте вообще много всего интересного можно найти)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость