Торговое оборудование
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Торговое оборудование
Здравствуйте, хотим открыть небольшую домашнюю пекарню. Нужен эксклюзивный дизайн-проект помещения с последующей его реализацией. Желательно все в одном лице, кто придумает, тот пусть и делает, так будет надежнее.
Re: Торговое оборудование
Доброго времени суток, полностью с вами согласна, заказывать дизайн в одном месте, а потом заказывать изготовление в другом - затея так себе, а вот если все в одном лице - это вам сюда https://shtonda.store/ , компания производит торговое оборудование под заказ на собственном производстве. Сами придумают, сами сделают, это и по срокам быстрее и по качеству реализации проекта лучше. Посмотрите их портфолио, изумительные решения!
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость