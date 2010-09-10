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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1698 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Торговое оборудование Цитата Сообщение zevc » 43 минуты назад Здравствуйте, хотим открыть небольшую домашнюю пекарню. Нужен эксклюзивный дизайн-проект помещения с последующей его реализацией. Желательно все в одном лице, кто придумает, тот пусть и делает, так будет надежнее. Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1696 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Торговое оборудование Цитата Сообщение klonik » 23 минуты назад Доброго времени суток, полностью с вами согласна, заказывать дизайн в одном месте, а потом заказывать изготовление в другом - затея так себе, а вот если все в одном лице - это вам сюда https://shtonda.store/ , компания производит торговое оборудование под заказ на собственном производстве. Сами придумают, сами сделают, это и по срокам быстрее и по качеству реализации проекта лучше. Посмотрите их портфолио, изумительные решения! Вернуться к началу

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