Торговое оборудование

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1698
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Торговое оборудование

Сообщение zevc » 44 минуты назад

Здравствуйте, хотим открыть небольшую домашнюю пекарню. Нужен эксклюзивный дизайн-проект помещения с последующей его реализацией. Желательно все в одном лице, кто придумает, тот пусть и делает, так будет надежнее.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1696
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Торговое оборудование

Сообщение klonik » 23 минуты назад

Доброго времени суток, полностью с вами согласна, заказывать дизайн в одном месте, а потом заказывать изготовление в другом - затея так себе, а вот если все в одном лице - это вам сюда https://shtonda.store/ , компания производит торговое оборудование под заказ на собственном производстве. Сами придумают, сами сделают, это и по срокам быстрее и по качеству реализации проекта лучше. Посмотрите их портфолио, изумительные решения!
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