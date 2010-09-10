Честный рейтинг букмекерских контор России

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Честный рейтинг букмекерских контор России

Сообщение Buneyaz » Вчера, 23:14

Камрады, какой можете посоветовать честный рейтинг букмекерских контор России? Не проплаченный самими же букмекерами, коих сейчас 95%, а именно объективный рейтинг. В какой БК вы ставите на футбол и на бокс? Тут https://chess-news.ru/ глянул, пока остановился на Леон. Бонус для новичков там очень жирный.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Спорт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей