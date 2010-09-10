Честный рейтинг букмекерских контор России
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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Честный рейтинг букмекерских контор России
Камрады, какой можете посоветовать честный рейтинг букмекерских контор России? Не проплаченный самими же букмекерами, коих сейчас 95%, а именно объективный рейтинг. В какой БК вы ставите на футбол и на бокс? Тут https://chess-news.ru/ глянул, пока остановился на Леон. Бонус для новичков там очень жирный.
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