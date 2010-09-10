Торговая мебель
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Торговая мебель
Есть ли в Москве компания, которая продает или изготавливает мебель под заказ. Мне в торговый зал магазина одежды нужна нестандартная тумба. К кому только не обращалась, все отказались. Никто не взяла за изготовление моей тумбы. Если знаете, кто может сделать на заказ буду очень благодарна за информацию.
Re: Торговая мебель
Здравствуйте, я вам могу претендовать вот эту компанию https://moskva.shtonda.store/ . Я думаю, что среди руководителей магазинов и бизнесменов эта компания уже известна. Так как она одна из немногих в Москве и Московской области, которая берется за изготовление практически любой мебели. У нее есть ряд преимуществ, почему нужно обращаться именно к ней. Так как компания молодая и только начинает развиваться по сравнению с другими компаниями ценник у них на порядок ниже. Также они могут воплотить практически любую вашу фантазию, благодаря им можно неплохо сэкономить на дизайнере. Ну и конечно качество, качество их изделий находится на высоком уровне. И самое главное, что они дают гарантию на свои услуги.
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