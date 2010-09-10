Сообщение klonik » Вчера, 21:24

Есть ли в Москве компания, которая продает или изготавливает мебель под заказ. Мне в торговый зал магазина одежды нужна нестандартная тумба. К кому только не обращалась, все отказались. Никто не взяла за изготовление моей тумбы. Если знаете, кто может сделать на заказ буду очень благодарна за информацию.