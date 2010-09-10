Кейтеринг
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Кейтеринг
Здравствуйте. В конце месяца в Парке Патриот будем организовывать военно-техническую выставку. А так как в этом месте всегда полно гостей и туристов, думаю, они все обязательно ее посетят. Хочу там организовать тематическое питание, чтобы добавить атмосферу. Подскажите, как можно все это устроить?
Re: Кейтеринг
Всем привет! Мы тоже в этом парке устраивали выставку по военной тематике, где-то пару месяцев назад. Там действительно, очень много гостей и туристов было полно, большинство из них посетило выставку и приобрели сувенирную продукцию. А главное, мы их всех накормили блюдами из полевой кухни. Их мы брали вот через этот сайт - https://polkovnik-men.ru/articles/kaite ... ke-patriot . Согласитесь, что такое устройство подчеркивает стиль мероприятия.
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