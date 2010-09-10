Сообщение zevc » Сегодня, 10:58

Здравствуйте. В конце месяца в Парке Патриот будем организовывать военно-техническую выставку. А так как в этом месте всегда полно гостей и туристов, думаю, они все обязательно ее посетят. Хочу там организовать тематическое питание, чтобы добавить атмосферу. Подскажите, как можно все это устроить?