Кейтеринг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1701
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 10:58

Здравствуйте. В конце месяца в Парке Патриот будем организовывать военно-техническую выставку. А так как в этом месте всегда полно гостей и туристов, думаю, они все обязательно ее посетят. Хочу там организовать тематическое питание, чтобы добавить атмосферу. Подскажите, как можно все это устроить?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1699
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » Сегодня, 13:33

Всем привет! Мы тоже в этом парке устраивали выставку по военной тематике, где-то пару месяцев назад. Там действительно, очень много гостей и туристов было полно, большинство из них посетило выставку и приобрели сувенирную продукцию. А главное, мы их всех накормили блюдами из полевой кухни. Их мы брали вот через этот сайт - https://polkovnik-men.ru/articles/kaite ... ke-patriot . Согласитесь, что такое устройство подчеркивает стиль мероприятия.
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