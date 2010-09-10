Сообщение zevc » Сегодня, 11:08

Всем привет, кто пользуется доставкой готовой еды на дом? Как часто заказываете, нравиться вам? Спрашиваю, потому что последнее время вообще не хочется готовить и стоять у плиты. Вот думаю, заказывать еду с доставкой на дом или нет? Больше всего наверно переживаю по поводу того, что она может быть вредной для организма.