Каркасные дома
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Каркасные дома
Каркасные дома интересуют, думаем такой на участке строить. Где про них можно все нюансы узнать?
Re: Каркасные дома
Хорошие дома получаются, могу рекомендовать! Сами живем в таком уже 5 лет, очень теплые и шумоизоляция великолепная. Вот тут https://landshaftdizajn.ru/karkasnye-do ... go-zhilya/ про них все есть. что нужно знать.
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