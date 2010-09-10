Каркасные дома

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1700
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Каркасные дома

Сообщение klonik » Вчера, 22:10

Каркасные дома интересуют, думаем такой на участке строить. Где про них можно все нюансы узнать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1702
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Каркасные дома

Сообщение zevc » Вчера, 22:17

Хорошие дома получаются, могу рекомендовать! Сами живем в таком уже 5 лет, очень теплые и шумоизоляция великолепная. Вот тут https://landshaftdizajn.ru/karkasnye-do ... go-zhilya/ про них все есть. что нужно знать.
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