Сообщение zevc » Сегодня, 11:39

Добрый день. В комнате дочери хочу поставить диван, а то у нее там много свободного места. Сидит отдыхает она на своей кровати, это тоже не очень удобно. С ней хотим вот посмотреть небольшой диван, чтобы можно было на нем спать, когда придут ее подружки. Подскажите, откуда нам его лучше приобрести?