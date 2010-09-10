Мебель

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мебель

Сообщение zevc » Сегодня, 11:39

Добрый день. В комнате дочери хочу поставить диван, а то у нее там много свободного места. Сидит отдыхает она на своей кровати, это тоже не очень удобно. С ней хотим вот посмотреть небольшой диван, чтобы можно было на нем спать, когда придут ее подружки. Подскажите, откуда нам его лучше приобрести?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1702
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Мебель

Сообщение klonik » 29 минут назад

Здравствуйте. А я вот на кухне поставила диван, благо место было. Купила очень красивого графитого цвета, под стиль нашей квартиры. Такие мягкие диваны изготавливает компания, которая уже почти 30 лет занимается производством мебели. У них все сырье экологически чистое, сама мебель приятно пахнет только деревом. Так что, рекомендую.
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