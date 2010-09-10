Мебель
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Мебель
Добрый день. В комнате дочери хочу поставить диван, а то у нее там много свободного места. Сидит отдыхает она на своей кровати, это тоже не очень удобно. С ней хотим вот посмотреть небольшой диван, чтобы можно было на нем спать, когда придут ее подружки. Подскажите, откуда нам его лучше приобрести?
Re: Мебель
Здравствуйте. А я вот на кухне поставила диван, благо место было. Купила очень красивого графитого цвета, под стиль нашей квартиры. Такие мягкие диваны изготавливает компания, которая уже почти 30 лет занимается производством мебели. У них все сырье экологически чистое, сама мебель приятно пахнет только деревом. Так что, рекомендую.
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