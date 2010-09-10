Стальная труба

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Стальная труба

Сообщение zevc » Сегодня, 12:13

Всем привет. Месяц назад достроили дом в поселке, получился большой двухэтажный, как мы и хотели. Теперь нужно все коммуникации наладить. Для того, чтобы наладить отопление, муж сказал купить специальные трубы. Скажите, где есть качественные и прочные стальные трубы?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1702
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Стальная труба

Сообщение klonik » 18 минут назад

Здравствуйте. В доме родителей, мы в этом году поменяли все трубы отопления и подачи горячей воды. У старых вышел срок эксплуатации, появились протечки. В таких случаях используется труба стальная 50 мм . Мы заказали сразу с доставкой, сумма вышла совсем небольшая. Нам все доставили в срок, как мы и договаривались заранее.
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