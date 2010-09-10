Сообщение zevc » Сегодня, 12:13

Всем привет. Месяц назад достроили дом в поселке, получился большой двухэтажный, как мы и хотели. Теперь нужно все коммуникации наладить. Для того, чтобы наладить отопление, муж сказал купить специальные трубы. Скажите, где есть качественные и прочные стальные трубы?