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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупки в интернете

Сообщение zevc » Сегодня, 12:19

Всем привет. У меня такая проблема, на пятках постоянно появляются трещины. Порой даже ходить больно. Чем только не мазала, даже ходила к подологу, но результата никакого не добилась. У кого была такая проблема, подскажите, чем вы лечили трещины?
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