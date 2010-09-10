Покупки в интернете
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Покупки в интернете
Всем привет. У меня такая проблема, на пятках постоянно появляются трещины. Порой даже ходить больно. Чем только не мазала, даже ходила к подологу, но результата никакого не добилась. У кого была такая проблема, подскажите, чем вы лечили трещины?
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