Сообщение zevc » Сегодня, 12:19

Всем привет. У меня такая проблема, на пятках постоянно появляются трещины. Порой даже ходить больно. Чем только не мазала, даже ходила к подологу, но результата никакого не добилась. У кого была такая проблема, подскажите, чем вы лечили трещины?