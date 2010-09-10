Покупки в интернете
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Покупки в интернете
Всем привет. У меня такая проблема, на пятках постоянно появляются трещины. Порой даже ходить больно. Чем только не мазала, даже ходила к подологу, но результата никакого не добилась. У кого была такая проблема, подскажите, чем вы лечили трещины?
Re: Покупки в интернете
Добого дня. Я тоже страдала от трещин и шелушений на пятках, доходило до того, что я боялась наступать на пятки, потому что режущая боль была. Методы, которые я перепробовала, мне не помогли. Решила поискать в интернете средство какое-нибудь, чтобы у него были хорошие отзывы. Нашла его вот здесь - https://www.wildberries.ru . Через поисковик нашла отличное средство, у него еще рекомендаций положительных было полно.
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