Сообщение zevc » 27 минут назад

Добрый день, сейчас психологи очень популярны. Многие люди пользуются их услугами. А меня вот больше привлекают ретриты и душевные индийские практики. Может кто-то пробовал, что можете сказать? Да и вообще, как на них можно попасть?