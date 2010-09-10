Йога тур в Индию
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Йога тур в Индию
Добрый день, сейчас психологи очень популярны. Многие люди пользуются их услугами. А меня вот больше привлекают ретриты и душевные индийские практики. Может кто-то пробовал, что можете сказать? Да и вообще, как на них можно попасть?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя