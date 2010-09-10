Йога тур в Индию

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1707
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Йога тур в Индию

Сообщение zevc » 27 минут назад

Добрый день, сейчас психологи очень популярны. Многие люди пользуются их услугами. А меня вот больше привлекают ретриты и душевные индийские практики. Может кто-то пробовал, что можете сказать? Да и вообще, как на них можно попасть?
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