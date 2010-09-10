Йога тур в Индию
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Йога тур в Индию
Добрый день, сейчас психологи очень популярны. Многие люди пользуются их услугами. А меня вот больше привлекают ретриты и душевные индийские практики. Может кто-то пробовал, что можете сказать? Да и вообще, как на них можно попасть?
Re: Йога тур в Индию
Здравствуйте, если есть какое-то напряжение и душевная боль, то индийские практики в этом плане очень хорошо помогают. У меня на душе была постоянно тревога и меня подруга позвала съездить в йога-тур в Ришикеш. Организацией йога-тура занималась вот эта компания https://rishikesh.info/yoga-tours-india/ . Ну я и решилась, тем более давно никуда не выбиралась. И знаете, мне очень понравилось. Такие мощные практики там применяют, что я сразу почувствовала результат. Скажу сразу, что йога-тур в Индию не бюджетный. Но если вы хотите попасть на индийские практики, то вы должны обязательно их попробовать. Кроме этого после окончания тура вы на руки получаете официальный сертификат преподавателя. Он дается не просто так, вы можете теперь делиться своими знаниями и индийскими практиками с людьми по всему миру.
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