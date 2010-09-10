Двери
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Двери
Купили мы по интернету двери из массива. Как выглядит массив знаем, у нас кухня из дуба, натурального, любим ее всей душой. Привезли двери, по виду массив, смущает вес. Он должен быть в два раза больше, не может дверь столько весить. Пока отказались от приемки, расскажите, как можно проверку сделать?
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