Сообщение zevc » Вчера, 18:43

Купили мы по интернету двери из массива. Как выглядит массив знаем, у нас кухня из дуба, натурального, любим ее всей душой. Привезли двери, по виду массив, смущает вес. Он должен быть в два раза больше, не может дверь столько весить. Пока отказались от приемки, расскажите, как можно проверку сделать?