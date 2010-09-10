Двери

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1709
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Двери

Сообщение zevc » Вчера, 18:43

Купили мы по интернету двери из массива. Как выглядит массив знаем, у нас кухня из дуба, натурального, любим ее всей душой. Привезли двери, по виду массив, смущает вес. Он должен быть в два раза больше, не может дверь столько весить. Пока отказались от приемки, расскажите, как можно проверку сделать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1707
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Двери

Сообщение klonik » Вчера, 22:01

Вам должны дать паспорт изделия, где указан материал. Наши двери из этого https://oka-dveri.ru/ магазина все с паспортом, на каждую дверь он свой. Если паспорта нет, то тут явно что-то не так. Скорее всего, вместо массива вам предлагают натуральный шпон. Качественный, он не отличим от массива по виду. Но, конечно, дверь будет весить в разы меньше, потому что конструкция у нее другая будет.
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