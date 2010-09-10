Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1709
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:45

Доброго дня всем. При нашем заводе есть небольшая столовая. Так как объем работы вырос и рабочих стало больше, то, соответсвенно, и выросли продажи блюд. Нужно будет поставить дополнительное оборудование таблет-питания. Скажите, где их можно приобрести?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1707
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:17

Здравствуйте. Мы вот только недавно открыли столовую в своем производственном предприятии. До этого все мы ходили обедать через дорогу в кафе. Сейчас же у нас просторная столовая с удобной мебелью. Для хранения горячих блюд мы тоже установили таблет-питание. За ними мы обратились в специализированную компанию, вот ссылка на нее - https://eq-vip.cafe/ . У них же мы купили ленточный конвейер.
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