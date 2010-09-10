Подскажите
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Подскажите
Доброго дня всем. При нашем заводе есть небольшая столовая. Так как объем работы вырос и рабочих стало больше, то, соответсвенно, и выросли продажи блюд. Нужно будет поставить дополнительное оборудование таблет-питания. Скажите, где их можно приобрести?
Re: Подскажите
Здравствуйте. Мы вот только недавно открыли столовую в своем производственном предприятии. До этого все мы ходили обедать через дорогу в кафе. Сейчас же у нас просторная столовая с удобной мебелью. Для хранения горячих блюд мы тоже установили таблет-питание. За ними мы обратились в специализированную компанию, вот ссылка на нее - https://eq-vip.cafe/ . У них же мы купили ленточный конвейер.
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