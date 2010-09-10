Сообщение zevc » Вчера, 21:45

Доброго дня всем. При нашем заводе есть небольшая столовая. Так как объем работы вырос и рабочих стало больше, то, соответсвенно, и выросли продажи блюд. Нужно будет поставить дополнительное оборудование таблет-питания. Скажите, где их можно приобрести?