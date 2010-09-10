какие двери лучше использовать для балкона?
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какие двери лучше использовать для балкона?
Подскажите, какие двери лучше использовать для балкона? А то я тут ремонтом занялся, хочу нынешние деревянные поменять, установить более презентабельные.
Re: какие двери лучше использовать для балкона?
Подскажите, какие двери лучше использовать для балкона? А то я тут ремонтом занялся, хочу нынешние деревянные поменять, установить более презентабельные.
чтобы не слишком дорогими были
Re: какие двери лучше использовать для балкона?
Я вот тоже думал какие установить лучше, сравнивал варианты. Решил в итоге балконные ПВХ двери приобрести такие. Понравилось как визуально смотрятся они и по качеству материала неплохие. Думаю, что служить будут долго, не развалятся.
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