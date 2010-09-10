какие двери лучше использовать для балкона?

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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

какие двери лучше использовать для балкона?

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 14:04

Подскажите, какие двери лучше использовать для балкона? А то я тут ремонтом занялся, хочу нынешние деревянные поменять, установить более презентабельные.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: какие двери лучше использовать для балкона?

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 14:59

Подскажите, какие двери лучше использовать для балкона? А то я тут ремонтом занялся, хочу нынешние деревянные поменять, установить более презентабельные.


чтобы не слишком дорогими были
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: какие двери лучше использовать для балкона?

Сообщение derigor » 48 минут назад

Я вот тоже думал какие установить лучше, сравнивал варианты. Решил в итоге балконные ПВХ двери приобрести такие. Понравилось как визуально смотрятся они и по качеству материала неплохие. Думаю, что служить будут долго, не развалятся.
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