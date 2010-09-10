Сообщение klonik » Вчера, 14:13

Добрый день. Сын у меня спросил - в какие компьютерные игры вы играли в своем детстве? На ум сразу пришли вайс сити и контр-страйк. Гта мне особо не нравилось, потому что там все легко можно пройти. А вот другая игра - это легенда. Сын захотел в нее поиграть. Скажите, с какого сайта нам лучше скачать?