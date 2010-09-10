Counter-Strike 1.6

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1709
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Counter-Strike 1.6

Сообщение klonik » Вчера, 14:13

Добрый день. Сын у меня спросил - в какие компьютерные игры вы играли в своем детстве? На ум сразу пришли вайс сити и контр-страйк. Гта мне особо не нравилось, потому что там все легко можно пройти. А вот другая игра - это легенда. Сын захотел в нее поиграть. Скажите, с какого сайта нам лучше скачать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1711
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Counter-Strike 1.6

Сообщение zevc » Вчера, 22:34

Доброго времени суток. Хоть у меня и дочь, но и она любит играть в разные игры. По моим рекомендациям, она прошла все части гта, даже 5 тоже. В контр-страйк тоже попробовала поиграть. Решила ее скачать кс 1.6 русская версия наиболее понятная. Тут есть несколько видов карт, оружий. Можно играть и одному, можно и командами. Сама не удержалась, тоже поиграла пару часов, вспомнила свои юные годы.
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