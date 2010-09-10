Counter-Strike 1.6
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Counter-Strike 1.6
Добрый день. Сын у меня спросил - в какие компьютерные игры вы играли в своем детстве? На ум сразу пришли вайс сити и контр-страйк. Гта мне особо не нравилось, потому что там все легко можно пройти. А вот другая игра - это легенда. Сын захотел в нее поиграть. Скажите, с какого сайта нам лучше скачать?
Re: Counter-Strike 1.6
Доброго времени суток. Хоть у меня и дочь, но и она любит играть в разные игры. По моим рекомендациям, она прошла все части гта, даже 5 тоже. В контр-страйк тоже попробовала поиграть. Решила ее скачать кс 1.6 русская версия наиболее понятная. Тут есть несколько видов карт, оружий. Можно играть и одному, можно и командами. Сама не удержалась, тоже поиграла пару часов, вспомнила свои юные годы.
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