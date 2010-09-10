Сообщение klonik » Сегодня, 15:23

Всем привет, подскажите где можно купить отбойник, который устанавливается на дорогах? У меня в деревне есть дорога, всегда отдыхающие путают. Хочу установить я туда такого плана отбойник, а где приобрести я не знаю.