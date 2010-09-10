Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1709
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:23

Всем привет, подскажите где можно купить отбойник, который устанавливается на дорогах? У меня в деревне есть дорога, всегда отдыхающие путают. Хочу установить я туда такого плана отбойник, а где приобрести я не знаю.
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