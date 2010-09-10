Подскажите
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Подскажите
Всем привет, подскажите где можно купить отбойник, который устанавливается на дорогах? У меня в деревне есть дорога, всегда отдыхающие путают. Хочу установить я туда такого плана отбойник, а где приобрести я не знаю.
Re: Подскажите
Добрый день, если я правильно поняла, то вы наверно имеете в виду дорожное ограждение? Они бывают разные, можете посмотреть тут https://snabexpert.ru/ . Эта компания занимается как раз их реализацией. Такое ограждение представлено разными размерами, поэтому вам самой нужно зайти на сайт и посмотреть. В принципе такое ограждение использовать можно, но только как в финансовом плане это будет? Мне кажется, что ударит по бюджету очень сильно. Зато если поставить, то сразу на несколько лет. Мне даже кажется, что вам можно установить перильное или даже тросовое ограждение, они уж точно будут подешевле. Вообще я считаю, что установка ограждения — это отличный вариант, так как они служат мерой безопасности.
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