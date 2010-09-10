Подскажите
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Подскажите
Доброго дня. Свою фабрику по производству мебели премиум класса, я открыла еще два года назад. Но из-за того, что конкурентов много, решила попробовать изгатавливать ее из редкого материала. Чтобы его купить, нужно будет найти инвесторов. Скажите, как и чем их можно привлечь?
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