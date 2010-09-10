Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1712
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:58

Доброго дня. Свою фабрику по производству мебели премиум класса, я открыла еще два года назад. Но из-за того, что конкурентов много, решила попробовать изгатавливать ее из редкого материала. Чтобы его купить, нужно будет найти инвесторов. Скажите, как и чем их можно привлечь?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость