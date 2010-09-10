Сообщение zevc » Сегодня, 12:58

Доброго дня. Свою фабрику по производству мебели премиум класса, я открыла еще два года назад. Но из-за того, что конкурентов много, решила попробовать изгатавливать ее из редкого материала. Чтобы его купить, нужно будет найти инвесторов. Скажите, как и чем их можно привлечь?