Где отдохнуть с детьми?
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Где отдохнуть с детьми?
Всем привет! Не могу решить куда поехать отдыхать в этом году с двумя детьми. Хочется, чтобы было комфортно и интересно всем. Может быть, кто-то может посоветовать хороший курорт?
Re: Где отдохнуть с детьми?
Я бы порекомендовал вам отправиться в Сочи. Там есть множество развлечений для детей, включая аквапарки и дельфинарии. Кроме того, в Сочи прекрасные пляжи и отличная инфраструктура.
Re: Где отдохнуть с детьми?
В Сочи есть одна проблема - там море глубокое, поэтому с детьми там довольно опасно. Так что на мой взгляд лучше придумать что-то другое. Может быть купить путевки в Анапу: https://intourist.ru/info/russia/anapa ? Там песочек и пологий заход в море, который подойдет даже самым маленьким. А еще в Анапе много детских парков с аттракционами - скучать точно не будете
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