Где отдохнуть с детьми?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Где отдохнуть с детьми?

Сообщение Lionel » 29 минут назад

Всем привет! Не могу решить куда поехать отдыхать в этом году с двумя детьми. Хочется, чтобы было комфортно и интересно всем. Может быть, кто-то может посоветовать хороший курорт?
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Где отдохнуть с детьми?

Сообщение Venik » 22 минуты назад

Я бы порекомендовал вам отправиться в Сочи. Там есть множество развлечений для детей, включая аквапарки и дельфинарии. Кроме того, в Сочи прекрасные пляжи и отличная инфраструктура.
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Где отдохнуть с детьми?

Сообщение JuniorX » 5 минут назад

В Сочи есть одна проблема - там море глубокое, поэтому с детьми там довольно опасно. Так что на мой взгляд лучше придумать что-то другое. Может быть купить путевки в Анапу: https://intourist.ru/info/russia/anapa ? Там песочек и пологий заход в море, который подойдет даже самым маленьким. А еще в Анапе много детских парков с аттракционами - скучать точно не будете
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