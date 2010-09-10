Сообщение Lionel » 10 июл 2024, 16:41

Всем привет! Не могу решить куда поехать отдыхать в этом году с двумя детьми. Хочется, чтобы было комфортно и интересно всем. Может быть, кто-то может посоветовать хороший курорт?