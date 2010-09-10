Где отдохнуть с детьми?
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Где отдохнуть с детьми?
Всем привет! Не могу решить куда поехать отдыхать в этом году с двумя детьми. Хочется, чтобы было комфортно и интересно всем. Может быть, кто-то может посоветовать хороший курорт?
Re: Где отдохнуть с детьми?
Я бы порекомендовал вам отправиться в Сочи. Там есть множество развлечений для детей, включая аквапарки и дельфинарии. Кроме того, в Сочи прекрасные пляжи и отличная инфраструктура.
Re: Где отдохнуть с детьми?
В Сочи есть одна проблема - там море глубокое, поэтому с детьми там довольно опасно. Так что на мой взгляд лучше придумать что-то другое. Может быть купить путевки в Анапу: https://intourist.ru/info/russia/anapa ? Там песочек и пологий заход в море, который подойдет даже самым маленьким. А еще в Анапе много детских парков с аттракционами - скучать точно не будете
Re: Где отдохнуть с детьми?
А не думали про поездку в Крым? Там также есть множество курортов, которые подходят для семейного отдыха. Например, Евпатория славится своими песчаными пляжами и множеством детских развлечений.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Где отдохнуть с детьми?
Если хотите, чтоб детям было действительно интересно, то и надо в какой-то интересный город поехать, где есть масса всяких достопримечательностей. Взять тот же Питер. Детям покажете фонтаны Петергофа, знаете сколько восторга будет?! Море. Ну или ту же Аврору. Величавый корабль стоит на Неве. А если ещё и по водной глади прокатитесь, то дети от восторга обычно аж пищат. Вы можете взять речную экскурсию по СПб https://nevareka.ru/vse-vodnye/. И такой отдых детям запомнится надолго. А если захотите покупаться, то поезжайте в Курортный район Петербурга, в сторону Сестрорецка. Там мелкий Финский залив и очень тёплый. Для детей вообще рай будет.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Где отдохнуть с детьми?
Детей, на мой взгляд, лучше всего на Азовское море возить. Там море достаточно мелкое, берег такой пологий, так что более-менее безопасное место для детского отдыха.
Re: Где отдохнуть с детьми?
Я считаю, что детям надо помогать познавать мир. Поэтому и отдыхать нужно так, чтобы они многое видели, узнавали интересные факты, впитывали в себя всё. И лучше, конечно, сперва родную страну изучать. И поэтому можно рассмотреть круиз по волге из Москвы https://kruiz.online/popdir/cruises-moscow-volga/result. И вместе с детьми посмотреть всю европейскую часть страны. При этом, на некоторых теплоходах, есть и детские комнаты и детское меню в ресторанах. Так что дети точно такое путешествие не забудут.
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