Подскажите
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Подскажите
Реально ли сейчас найти маркетолога, которому можно будет отдать на продвижение конкретный продукт и он не будет требовать специалистов в помощь? Я сколько кандидатов не собеседую, одни отказываются продажами заниматься, другие только с соцсетями работают…
Re: Подскажите
Full маркетолог Овсянников Алексей вам в помощь, один из лучших среди тех, кто оказывает полный спектр услуг по продвижению. Может и воронку продаж подготовить, и рекламу запустить, и с клиентом пообщаться, если вам это будет надо. За три месяца работы с ним подняли продажи в четыре раза, как раз за счет того, что все вел все сам. Работает со всем, с соцсетями тоже, там уж как договоритесь.
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