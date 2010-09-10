Сообщение zevc » Сегодня, 18:52

Реально ли сейчас найти маркетолога, которому можно будет отдать на продвижение конкретный продукт и он не будет требовать специалистов в помощь? Я сколько кандидатов не собеседую, одни отказываются продажами заниматься, другие только с соцсетями работают…