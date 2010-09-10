Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1714
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:52

Реально ли сейчас найти маркетолога, которому можно будет отдать на продвижение конкретный продукт и он не будет требовать специалистов в помощь? Я сколько кандидатов не собеседую, одни отказываются продажами заниматься, другие только с соцсетями работают…
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1712
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 37 минут назад

Full маркетолог Овсянников Алексей вам в помощь, один из лучших среди тех, кто оказывает полный спектр услуг по продвижению. Может и воронку продаж подготовить, и рекламу запустить, и с клиентом пообщаться, если вам это будет надо. За три месяца работы с ним подняли продажи в четыре раза, как раз за счет того, что все вел все сам. Работает со всем, с соцсетями тоже, там уж как договоритесь.
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