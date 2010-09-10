Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1714
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:22

Здравствуйте, у меня появились некоторые вопросы по поводу вступления в СРО. Мне нужно знать в каких случаях необходимо СРО, а в каких нет. А также что будет, если будет отсутствовать членство?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1712
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 28 минут назад

Здравствуйте, есть несколько случаев, когда нет необходимости вступать в СРО. Одни из них если проводиться снос зданий, ведутся подготовительные работы, делается вертикальная планировка и еще есть несколько позиций. А по поводу того, что будет если отсутствует членство, то нарушиться репутация и просто в плане финансов тоже будет не очень хорошо. Поэтому важно следить за бумагами, тщательнее читать договор. Я по поводу членства в СРО могу вам порекомендовать обратиться вот в эту компанию https://rucertstroy.ru . Она как раз в этих вопросах отлично специализируется. Да и вообще хорошо разбирается не только в СРО, но и в НОСТРОЙ и НОРПРИЗ. Если есть вопросы и какое-то непонимание обращайтесь к ним, они точно помогут.
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