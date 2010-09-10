Красивые номера

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1716
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Красивые номера

Сообщение zevc » Вчера, 20:39

Здравствуйте. Давно хочу поменять номер телефона своей компании, он у меня заурядный, практически, все цифры в нем есть. Но они идут в разнобой, клиентам достаточно сложно его запомнить. Подскажите, пожалуйста, где можно купить красивый телефонный номер?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1714
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Красивые номера

Сообщение klonik » Вчера, 21:31

Всем привет! В начале, у меня тоже был обычный номер телефона, брала первый попавшийся. Знала бы раньше, что если купить номер телефона mts в Краснодаре более запоминающийся, можно привлечь большее количество клиентов, изначально бы его купила. Это удобно не только моим клиентам, но и мне. Его достаточно легко выучить, необязательно записывать, даже устно можно запомнить.
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