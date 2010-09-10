Красивые номера
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Красивые номера
Здравствуйте. Давно хочу поменять номер телефона своей компании, он у меня заурядный, практически, все цифры в нем есть. Но они идут в разнобой, клиентам достаточно сложно его запомнить. Подскажите, пожалуйста, где можно купить красивый телефонный номер?
Re: Красивые номера
Всем привет! В начале, у меня тоже был обычный номер телефона, брала первый попавшийся. Знала бы раньше, что если купить номер телефона mts в Краснодаре более запоминающийся, можно привлечь большее количество клиентов, изначально бы его купила. Это удобно не только моим клиентам, но и мне. Его достаточно легко выучить, необязательно записывать, даже устно можно запомнить.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя