Сообщение zevc » Вчера, 20:39

Здравствуйте. Давно хочу поменять номер телефона своей компании, он у меня заурядный, практически, все цифры в нем есть. Но они идут в разнобой, клиентам достаточно сложно его запомнить. Подскажите, пожалуйста, где можно купить красивый телефонный номер?