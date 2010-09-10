Перевозка автомобильным транспортом шпал
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Перевозка автомобильным транспортом шпал
Перевозка автомобильным транспортом шпал стоит на повестке дня. Куда обратиться?
Re: Перевозка автомобильным транспортом шпал
Ого, а для чего везете и куда такое добро? Рекомендую ознакомиться со статьей https://unifish43.ru/perevozka-avtomobi ... tom-shpal/ в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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