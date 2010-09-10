Покупка недвижимости

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка недвижимости

Сообщение klonik » Сегодня, 16:24

Доброго времени суток, я подыскиваю себе квартиру-студию. Вторичное жилье не рассматриваю, рассматриваю исключительно новостройку. Может мне порекомендуете на какой дом или даже ЖК в Краснодаре обратить внимание. Строящихся домов много, а с выбором определиться никак не могу.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1724
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка недвижимости

Сообщение zevc » Сегодня, 18:46

Здравствуйте, я тоже сейчас нахожусь в поиске квартиры для мамы. Очень понравился проект ЖК «Дзен Парк». Если хотите посмотреть на него, то вот сайт от застройщика https://dzen.lendex.group/ . Вроде бы все хорошо дома 4-этажные как раз для пожилого человека хорошо и место очень хорошее лес рядом, природа. Можно будет выходить гулять, дышать свежим воздухом. Только вот я переживаю на счет транспорта. Так как ЖК новый будет, я боюсь что с общественным транспортом будут проблемы. А так мне этот комплекс очень понравился, планировка квартир хорошая и хорошее расположение ближе к природе. Еще очень цена понравилась, мне кажется более чем доступная.
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