Сообщение klonik » Сегодня, 16:24

Доброго времени суток, я подыскиваю себе квартиру-студию. Вторичное жилье не рассматриваю, рассматриваю исключительно новостройку. Может мне порекомендуете на какой дом или даже ЖК в Краснодаре обратить внимание. Строящихся домов много, а с выбором определиться никак не могу.