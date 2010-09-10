Сообщение klonik » Сегодня, 16:36

Мне нужен ASIC майнер, но я никак не могу определиться какого бренда и какую модель мне лучше всего выбрать. Хочется, чтобы оборудование было не слишком дорогое и при этом эффективное. Но и потребление электроэнергии было небольшое. К какому бренду мне стоит присмотреться?