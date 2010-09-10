Майнинговое оборудование

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Майнинговое оборудование

Сообщение klonik » Сегодня, 16:36

Мне нужен ASIC майнер, но я никак не могу определиться какого бренда и какую модель мне лучше всего выбрать. Хочется, чтобы оборудование было не слишком дорогое и при этом эффективное. Но и потребление электроэнергии было небольшое. К какому бренду мне стоит присмотреться?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1724
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Майнинговое оборудование

Сообщение zevc » Сегодня, 18:55

Здравствуйте, я бы на вашем месте рассматривала whatsminer. Мне кажется, что вы лучше не найдете его. Потому что и энергопотребление у него эффективное, да и сам бренд среди пользователей очень распространен. Конечно, вы еще можете рассмотреть Antminer, но по мне whatsminer гораздо лучше. Тем более сейчас предлагаются разные модели с разным хэшрейтом. Чтобы оборудование действительно было эффективное, я бы на вашем месте больше смотрела на характеристики и свою финансовую возможность. Потому что оборудование такое недешевое, а характеристики бывают разные.
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