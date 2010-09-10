Сообщение klonik » Сегодня, 16:54

Доброго дня. Мне нужно срочно наладить свое питание, а то из-за постоянных перееданий, у меня вес растет в геометрической прогрессии. Но, так как на готовку у меня времени не остается, нужно найти компанию, которя занимается доставкой полезного питания на дом. Вам известны такие? Подскажете?