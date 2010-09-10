Доставка еды
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Доставка еды
Доброго дня. Мне нужно срочно наладить свое питание, а то из-за постоянных перееданий, у меня вес растет в геометрической прогрессии. Но, так как на готовку у меня времени не остается, нужно найти компанию, которя занимается доставкой полезного питания на дом. Вам известны такие? Подскажете?
Re: Доставка еды
Всем привет! Из-за ненормированного рабочего дня, мне тоже приходилось питаться как попало. Про готовку дома я давно забыла, не помню даже, когда в последний раз стояла у плиты. Сейчас же мне готовые блюда с доставкой на дом осуществляет компания, которая занимается организацией правильного питания. Расчет рациона можно произвести на несколько дней или же неделю, что очень удобно.
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