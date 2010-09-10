Рейтинг БК
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Рейтинг БК
Подскажите где можно посмотреть актуальный рейтинг отечественных букмекерских контор
Re: Рейтинг БК
Последний рейтинг букмекеров который я изучала перед тем как открыть себе аккаунтв одной из БК был выложен на сайте bookmakercore.ru Считаю информации размешенной на нём вполне можно доверять. Там в топ-10 все самые популярные конторы России. Рядом с кажой указан их приветственный фрибет
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