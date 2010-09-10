Рейтинг БК

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Рейтинг БК

Сообщение Шапошникова » Вчера, 17:00

Подскажите где можно посмотреть актуальный рейтинг отечественных букмекерских контор
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Рейтинг БК

Сообщение Радищева » Сегодня, 07:25

Последний рейтинг букмекеров который я изучала перед тем как открыть себе аккаунтв одной из БК был выложен на сайте bookmakercore.ru Считаю информации размешенной на нём вполне можно доверять. Там в топ-10 все самые популярные конторы России. Рядом с кажой указан их приветственный фрибет
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