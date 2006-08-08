Ваше любимое оружие в CS 1.6

Освещение киберспорта в Рязани. Информация по турнирам и соревнованиям.

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DIABLO
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 авг 2006, 23:34

Сообщение DIABLO » 08 авг 2006, 23:46

Да не врите лучшее оружее 4,4
:lol:
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Oak
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 авг 2006, 14:30

Сообщение Oak » 27 авг 2006, 20:26

Безусловно Кольт и Калашь)))
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Всегда играю во флеш игры онлайн на http://www.nogame.ru
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Sergofan
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 сен 2006, 11:22
Откуда: Рязань
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Сообщение Sergofan » 13 сен 2006, 13:42

MP5 + P228 + Knife + Smoke Grenade + mozg
Все может быть, и быть все может, и может тоже может быть, лишь одного не быть не может того чего не может быть
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3984
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Сообщение Engineer » 22 сен 2006, 13:04

автора темы ноуреспектите, а про оружие все таки спорите....
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vasya1980
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 окт 2007, 12:04
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Сообщение vasya1980 » 03 окт 2007, 12:06

Канешна PP-gun!
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PartizaN
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 фев 2009, 15:56

Re: Ваше любимое оружие в CS 1.6

Сообщение PartizaN » 11 фев 2009, 16:30

AWP... без коментариев... всё в моём нике.
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Lopost
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 19:25

Re: Ваше любимое оружие в CS 1.6

Сообщение Lopost » 10 ноя 2009, 19:59

Обожаю гранатомёт ....супер вещица)))
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andyloox
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 11:44

Re: Ваше любимое оружие в CS 1.6

Сообщение andyloox » 13 ноя 2009, 13:23

Еще нужно создать темы, как часто вы закладываете бомбы, покупаете доп комплект разминирования, Ходите на А или на Б на карте ххх, пользуетесь гранатами. Что лучше купить оружие или отобрать у френда или у врага.?
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Арей
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 13:15

Re:

Сообщение Арей » 21 июл 2011, 17:14

Oak писал(а):Безусловно Кольт и Калашь)))


Солидарен) CSовская классика так сказать))
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vasyabosoy
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 авг 2011, 10:00

Re: Ваше любимое оружие в CS 1.6

Сообщение vasyabosoy » 25 авг 2011, 22:33

б43 )))
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Djon
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 17:30

Re: Ваше любимое оружие в CS 1.6

Сообщение Djon » 09 сен 2011, 18:06

M4a1 иногда с глушаком и без него...
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korableff
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 ноя 2011, 18:35

Re: Ваше любимое оружие в CS 1.6

Сообщение korableff » 03 фев 2012, 22:36

Авп + дисерт))
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akinator7
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 мар 2012, 01:07

Re: Ваше любимое оружие в CS 1.6

Сообщение akinator7 » 06 мар 2012, 01:08

Слонобой)) и ножик
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Roberthorgo
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 23:35
Откуда: Slovenia
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Рулонные шторы в Сальске

Сообщение Roberthorgo » 34 минуты назад

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Roberthorgo
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 23:35
Откуда: Slovenia
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Балконы в Сальске

Сообщение Roberthorgo » 8 минут назад

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