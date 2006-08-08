Ваше любимое оружие в CS 1.6
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Безусловно Кольт и Калашь)))
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Всегда играю во флеш игры онлайн на http://www.nogame.ru
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13 сен 2006, 11:22
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Канешна PP-gun!
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Re: Ваше любимое оружие в CS 1.6
AWP... без коментариев... всё в моём нике.
Re: Ваше любимое оружие в CS 1.6
Обожаю гранатомёт ....супер вещица)))
Re: Ваше любимое оружие в CS 1.6
Еще нужно создать темы, как часто вы закладываете бомбы, покупаете доп комплект разминирования, Ходите на А или на Б на карте ххх, пользуетесь гранатами. Что лучше купить оружие или отобрать у френда или у врага.?
Re:
Oak писал(а):Безусловно Кольт и Калашь)))
Солидарен) CSовская классика так сказать))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 24 авг 2011, 10:00
Re: Ваше любимое оружие в CS 1.6
б43 )))
Re: Ваше любимое оружие в CS 1.6
M4a1 иногда с глушаком и без него...
Re: Ваше любимое оружие в CS 1.6
Авп + дисерт))
Re: Ваше любимое оружие в CS 1.6
Слонобой)) и ножик
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Ваше любимое оружие в CS 1 6
я тоже люблю крабовый салат и делаю всегда больше чем надо .
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