Продвижение в социальных сетях
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Продвижение в социальных сетях
Расскажите, можно ли бесплатно научиться продвижению в социальных сетях? Конкретно меня интересует канал на ютубе, который создала моя мама. У нее довольно популярный контент и я очень хочу ей помочь в продвижении. Опыта, если что, вообще нет.
Re: Продвижение в социальных сетях
Автор, зайдите сюда https://prolefeed.ru и посмотрите SMM инструменты, которые специалисты рекомендуют использовать при продвижении ютуба. Дальше уже по каждому из инструментов ищите инструкцию, как правильно с ним работать, что нужно для успеха и далее. Параллельно полученные знания сразу же применяйте на практике. И да, научиться можно без вложений, нужно просто начать.
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