Продвижение в социальных сетях

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Продвижение в социальных сетях

Сообщение klonik » Сегодня, 17:23

Расскажите, можно ли бесплатно научиться продвижению в социальных сетях? Конкретно меня интересует канал на ютубе, который создала моя мама. У нее довольно популярный контент и я очень хочу ей помочь в продвижении. Опыта, если что, вообще нет.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1724
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Продвижение в социальных сетях

Сообщение zevc » 34 минуты назад

Автор, зайдите сюда https://prolefeed.ru и посмотрите SMM инструменты, которые специалисты рекомендуют использовать при продвижении ютуба. Дальше уже по каждому из инструментов ищите инструкцию, как правильно с ним работать, что нужно для успеха и далее. Параллельно полученные знания сразу же применяйте на практике. И да, научиться можно без вложений, нужно просто начать.
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