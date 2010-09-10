Сообщение klonik » Сегодня, 17:23

Расскажите, можно ли бесплатно научиться продвижению в социальных сетях? Конкретно меня интересует канал на ютубе, который создала моя мама. У нее довольно популярный контент и я очень хочу ей помочь в продвижении. Опыта, если что, вообще нет.