Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:59

Ищу подарочные коробки в форме сердца, нужно три одного цвета и разного размера, для фотосессии. Цвет, в принципе, устроит любой, предпочтение красному, розовому. Где можно посмотреть? Проблема именно в том, что нужен разный размер.
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