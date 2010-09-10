Подскажите
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Подскажите
Ищу подарочные коробки в форме сердца, нужно три одного цвета и разного размера, для фотосессии. Цвет, в принципе, устроит любой, предпочтение красному, розовому. Где можно посмотреть? Проблема именно в том, что нужен разный размер.
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