Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 17:59

Ищу подарочные коробки в форме сердца, нужно три одного цвета и разного размера, для фотосессии. Цвет, в принципе, устроит любой, предпочтение красному, розовому. Где можно посмотреть? Проблема именно в том, что нужен разный размер.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:18

Коробочки такого формата тут https://wooj.com.ua/categories/boksi-u-formi-sercya видела, размеры разные, вполне возможно что себе что-то подберете. Думаю, что не обязательно брать цвет в цвет, можно просто по размерам подобрать, потом уже коробки оклеить бумагой нужного вам оттенка. Хотя, если хорошенько поискать, то в магазине вполне можно найти то, что именно вам нужно. Или спросите у продавца, может он чего подскажет.
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