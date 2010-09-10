Подскажите
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Подскажите
Ищу подарочные коробки в форме сердца, нужно три одного цвета и разного размера, для фотосессии. Цвет, в принципе, устроит любой, предпочтение красному, розовому. Где можно посмотреть? Проблема именно в том, что нужен разный размер.
Re: Подскажите
Коробочки такого формата тут https://wooj.com.ua/categories/boksi-u-formi-sercya видела, размеры разные, вполне возможно что себе что-то подберете. Думаю, что не обязательно брать цвет в цвет, можно просто по размерам подобрать, потом уже коробки оклеить бумагой нужного вам оттенка. Хотя, если хорошенько поискать, то в магазине вполне можно найти то, что именно вам нужно. Или спросите у продавца, может он чего подскажет.
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