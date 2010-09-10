Где можно прочитать про новости в стране?
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Где можно прочитать про новости в стране?
Где можно прочитать про новости в стране?
Re: Где можно прочитать про новости в стране?
Зачем там следить? Один бардак, даже по хуже... Можете что-то здесь https://fgkp.mgik.org/news/28082 листануть. Хотя полезного сейчас редко где найти можно...
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