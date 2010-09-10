А есть ли Московская улица в Екатеринбурге?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

А есть ли Московская улица в Екатеринбурге?

Сообщение klonik » 51 минуту назад

А есть ли Московская улица в Екатеринбурге?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1724
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: А есть ли Московская улица в Екатеринбурге?

Сообщение zevc » 50 минут назад

Да такая улица почти в каждом городе, если не в каждом, имеется) Вот тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%80%D0%B3) про нее все факты. Обожаю с детства по ней гулять)
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