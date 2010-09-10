А есть ли Московская улица в Екатеринбурге?
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А есть ли Московская улица в Екатеринбурге?
А есть ли Московская улица в Екатеринбурге?
Re: А есть ли Московская улица в Екатеринбурге?
Да такая улица почти в каждом городе, если не в каждом, имеется) Вот тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%80%D0%B3) про нее все факты. Обожаю с детства по ней гулять)
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