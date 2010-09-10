Сообщение Oliver » 49 минут назад

Порекомендуйте варианты по натяжным потолкам в Питере. Плданируем там отделку недвижимости, потолки одно из основных, что мы планируем брать. Отсюда и вопрос, а стоит ли? И насколько они практичные, и как долго прослужат натяжные потолки?