Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты
Линки на интересные ресурсы, страницы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты
Порекомендуйте варианты по натяжным потолкам в Питере. Плданируем там отделку недвижимости, потолки одно из основных, что мы планируем брать. Отсюда и вопрос, а стоит ли? И насколько они практичные, и как долго прослужат натяжные потолки?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя